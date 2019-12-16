Казань, , 08:09 — REGNUM В рамках еженедельного совещания выходного дня глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал о ходе реализации нацпроектов агропромышленной отрасли в республике за 11 месяцев 2019 года. На федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в составе нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе было направлено 418,8 млн рублей, из которых 81% — 339,2 млн рублей выделил федеральный бюджет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зяббаров отметил, что на республиканский бюджет пришлось 79,6 млн рублей, и это «самая крупная сумма среди субъектов России». Финансирование ведётся по ряду направлений.

Так, крестьянские хозяйства могут получить грант по проекту «Агростартап», который имеет два подвида — грант до 3 млн рублей на деятельность с обязательством создать хотя бы одно новое рабочее место на каждый выделенный 1 млн рублей и второй — до 4 млн рублей на деятельность совместно с кооперативом, и в этом случае «не менее 25%, но не более 50% средств гранта КФХ обязано внести в неделимый фонд кооператива, членом которого КФХ является».

На конкурсный отбор по «Агростартапу» поступило 132 заявки на сумму 396 млн рублей. Победителями стали 103 человека. Сумма финансирования составила 312,7 млн рублей. Победа в конкурсе позволит хозяйствам приобрести свыше 900 коров, а также увеличить количество пчелосемей на 1657 единиц.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Татарии также выделяются субсидии, за счёт которых возмещают часть затрат на реализацию продукции из расчёта 10% при объёме 1−10 млн рублей, 12% при 11−20 млн рублей и 15% — при объёме реализованной продукции более 21 млн рулей. Субсидия выделяется только при увеличении численности участников кооперативов из числа фермерских и личных подсобных хозяйств. Ещё одна форма госпомощи представляется на возмещение части затрат на покупку сельхозживотных или техники членами кооператива — до 50%.