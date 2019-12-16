Якутск, , 08:07 — REGNUM В своём ежегодном послании к народным депутатам Якутии глава республики Айсен Николаев рассказал о реконструкции аэропортов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На модернизацию 16 аэропортов Якутии в ближайшие несколько лет в общей сложности из федерального бюджета выделят более 38 млрд рублей.

«Впервые нам удалось добиться на федеральном уровне поддержки реконструкции 16 аэропортов республики со сметной стоимостью работ более 38 млрд рублей. Уже проведены конкурсы на реконструкцию аэропортов Олекминска, Нерюнгри, Жиганска и Верхневилюйска. В 2020 году начнётся строительство новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Мирный», — сказал Айсен Николаев.

Всего в Якутии 32 аэропорта в разных районах, особенно нуждаются в реконструкции северные.

Как сообщало ИА REGNUM, в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 дальневосточных аэропортов: 16 в Якутии, семь на Чукотке, шесть на Камчатке, четыре — в Хабаровском крае, в Магаданской области — три и по два аэропорта в Приамурье и Забайкалье.