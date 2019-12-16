Хабаровск, , 05:55 — REGNUM Берёзовый сок из Хабаровского края, который производит сельхозкооператив «Дальневосточная слобода», получил престижную деловую премию «Звезда Дальнего Востока», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кооператив в 2016 году оформил 47 участков в селе Малышево Хабаровского района. С тех пор фермеры выпускают натуральный берёзовый сок в полимерных бутылках. Срок годности продукта — не более 14 суток при определённой температуре. Сок распространяется через торговые сети Хабаровска под брендированным товарным знаком.

Также престижную деловую премию получил Хабаровский аэропорт, запустивший в октябре 2019 года новый терминал. В номинации «Стратегическое развитие» премию получила компания «ВаниноТрансУголь», которая строит специализированный морской перегрузочный угольный комплекс в морском порту Ванино, который даст работу 600 дальневосточникам. В номинации «Лучший работодатель» диплом получила компания «Ургалуголь».

Как сообщало ИА REGNUM, общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится в Москве уже в третий раз. Регионы ДФО направили в 2019 году на соискание премии сотни заявок.