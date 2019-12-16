Хабаровск, , 05:40 — REGNUM Долги по заработной плате в Хабаровском крае по состоянию на 1 декабря 2019 года снизились на 21,2%. Данные обнародовал Хабаровскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По сравнению с ситуацией на 1 ноября текущего года, долги в крае снижены значительно. На сегодняшний день работодатели остаются должны своим работникам 76,4 млн рублей.

Лидерство по зарплатным долгам сохраняет правопреемник «Дальспецстроя», ГВСУ №6 — 71 млн 739 тыс. рублей долг перед работниками на 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2019 года объём долгов по зарплате в Хабаровском крае составлял 119 млн рублей.