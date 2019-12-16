Москва, , 05:40 — REGNUM Представлен новый план приватизации в 2020—2022 годах на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в список входят такие государственные предприятия. как «Почта России», «Росгеология», «Зарубежнефть», ГЛОНАСС, а также аэропорт Шереметьево, сообщает 16 декабря газета «Известия».

Источник издания рассказал, что на совещании говорилось не только о продаже компаний, но также о приватизации их дочерних предприятий или имущества. Кроме перечисленных, в план приватизации хотят включить, Россельхозбанк, Новороссийский морской торговый порт, РЖД, «Росагролизинг», Государственная транспортная лизинговая компания, «Продинторг», «Россети», «Русгидро», ФСК ЕЭС, Объединенная зерновая компания, «Российские ипподромы» и «Аэрофлот».

Пресс-секретарь министра финансов Наталия Фоменко рассказала, что по результатам совещания в план приватизации внесены некоторые коррективы в сторону расширения позиций продажи государственного имущества. Фоменко добавила, в правительстве рассматривают как вариант применения денег от приватизации увеличение объёма инвестиций в ряд компаний.

В компаниях, попавших в список, пока не прокомментировали эту ситуацию. Министерство финансов РФ подтверждает обсуждение приватизации с профильными ведомствами.

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