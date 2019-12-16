Хабаровск, , 04:36 — REGNUM В Хабаровском крае в суде решают многомиллионный спор по строительству дороги к территории опережающего развития «Комсомольск». Подрядчик построил трассу к площадке «Парус» в рамках ТОР, но дорога построена крайне некачественно. Заказчик — управление капитального строительства Комсомольска-на-Амуре винит подрядчика. Подрядчик, компания «Стройдормонтаж», ссылается на некачественный проект. В дело о дороге вмешались правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дорогу в ТОР строили два года, но до сих пор не открыли. Трасса, между тем, сыпется, дорожное полотно проваливается. Заказчик через суд обязал подрядчика выплатить 43 млн рублей неустойки. Подрядчик попытался оспорить решение суда, но проиграл.

При этом, в рамках уголовного дела следователи заказали экспертизу проекта, чтобы доказать вину подрядчика. Руководство «Стройдормантажа» утверждает: у них имеются копии экспертизы, которые подтверждают, что проект был выполнен с нарушениями. Но в апелляционном процессе суд не стал приобщать экспертизу к материалам дела.

Чем завершится спор города Юности и подрядной организации — пока не ясно. Новая дорога, между тем, построенная в рамках ТОР, продолжает разрушаться.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса Хабаровск — Лидога — Ванино, которую строили почти четверть века, находится в аварийном состоянии. Летом депутат ГД РФ, известный спортсмен Николай Валуев назвал её дорогой смерти. Сильные снегопады, обледенение добавили проблем водителям — дорога опасна. После публикации ИА REGNUM, дорожников Хабаровского края обязали привести дорогу в нормативное состояние.