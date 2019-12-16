Магадан, Магаданская область, , 04:22 — REGNUM На реализацию программы строительства жилья в Магаданской области регион в 2020 году получит 10 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Сергей Носов на встрече с лидерами общественного мнения рассказал о планах по вводу жилья на Колыме.

«Мы проделали большую работу по обследованию жилого фонда — в непригодном для жизни состоянии находится 200 тыс. кв. метров. По предварительным данным, мы можем говорить о том, что получим в 2020 году 10 млрд рублей. Это более 100 тыс. кв. метров жилья», — озвучил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме нет новостроек, строительство жилья ведётся лишь в Нагаево. Часть квартир в новострое будут отданы под льготную ипотеку. Комплекс сдадут в декабре 2020 года.