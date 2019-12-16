Москва, , 03:22 — REGNUM В Москве состоялось заседание правительственной комиссии, на котором подвели итоги охраны лесов от пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, от региона выступил зампредседателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Он назвал пожароопасный сезон-2019 одним из самых напряжённых и продолжительных за последние годы. По словам Цыкалова, всего зарегистрировано 2074 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составила порядка 2,5 млн га, превысив среднестатистические значения. В 2018 году лесные пожары бушевали на площади 1,59 млн га.

Цыкалов отметил, что справляться с огнём помогали МЧС и Минобороны России.

В Красноярском крае подготовили ряд предложений по повышению эффективности охраны лесов от пожаров. Они направлены в правительство РФ. Для финансирования этих мероприятий требуется помощь федерального центра.

Добавим, ущерб от лесных пожаров-2019 в Красноярском крае не назван. Однако, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в 2019 году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

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