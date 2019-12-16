Казань, , 03:13 — REGNUM Арбитраж Татарии завершил девятимесячный спор за монастырское здание в столице республики. Объект площадью почти 740 кв. м был признан собственностью Казанской епархии русской православной церкви. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предметом спора стало капитальное казанское здание, возведённое на улице Лево-Булачная, 42/2. Его площадь — 739,9 кв.м. Ответчиком в деле выступили Архиерейское подворье Казанской епархии и исполком города. Также ряд ведомств участвовали в споре в качестве третьих лиц, в том числе комитет по охране объектов культурного наследия РТ. Отметим, рядом со спорным объектом расположена церковь Московских чудотворцев.

10 декабря 2019 года суд огласил результативную часть решения, в полном объёме оно пока не изготовлено. Вердикт суда ещё может быть оспорен.

Казанская епархия делит с архиерейским подворьем монастырское здание

Напомним, иск был подан в конце марта 2019 года, но дело затянулось из-за проведения экспертизы. В конце июля перед экспертами были поставлены вопросы о том, «создает ли спорный объект угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает ли права и охраняемые законом интересы других лиц, соответствует ли постройка основным строительным нормам и правилам, предъявляемым к объектам капитального строительства».