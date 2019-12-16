Москва, , 02:49 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «15 Арсенал ВМФ» из Ленинградской области и расторг государственный контракт с Минобороны РФ, заключённый пять лет назад на работы «по утилизации инженерных боеприпасов (мин)». Исполнитель был вынужден обратиться в суд после того, как министерство не ответило на претензию о расторжении контракта и не вернуло денежные средства, которые были перечислены истцом «в качестве обеспечения исполнения контракта». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт между сторонами был заключён 26 августа 2014 года. По нему исполнитель должен был «выполнить работы в объёме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом, реализовать, полученные в результате выполнения работ, продукты утилизации инженерных боеприпасов и перечислить денежные средства от реализации в доход федерального бюджета». Заказчик в лице Минобороны обязался оплатить работы. АО «15 Арсенал ВМФ» по контракту перечислило как обеспечение 31 582 400 рублей при цене контракта 39 000 478 рублей. Всего за работу заказчиком было перечислено 32 962 715 рублей 80 копеек.

«Исполнителем выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 10 952 443 руб. 00 коп., что подтверждается актами выполненных работ. Сумма не отработанного исполнителем по контракту аванса в связи с не предоставлением заказчиком инженерных боеприпасов, подлежащих утилизации составляет 20 247 939 руб. 40 коп», — отмечается в материалах дела.

Не получив ответа на претензию с предложением расторгнуть контракт, исполнитель обратился в суд. Последний иск удовлетворил.