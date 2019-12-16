Москва, , 02:28 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 21 января 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «Роскосмос» о взыскании многомиллионной пени по госконтракту с подведомственного ему ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Контракт, послуживший основой для спора, был заключён три года назад. Подробности иска пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Госкорпорация «Роскосмос» (ОГРН 115 770 012 502, ИНН 7 702 388 027) к ответчику: ФГУП «НПО «Техномаш» (ОГРН 1 037 739 453 982, ИНН 7 715 012 448) о взыскании пени по государственному контракту №922−0328/16/303 от 05.12.2016 г. в размере 25 808 253,77 рубля», — отмечается в материалах суда.

Ответчик, учреждённый в 1992 году, выполняет несколько государственных контрактов. В 2019 году госкорпорация уже пыталась взыскать со своего головного ФГУП пени в размере 1,69 млн рублей «за нарушение срока исполнения обязательства по этапу 2.2. государственного контракта от 08.10.2018 года». Речь шла о научно-исследовательской работе на тему «Прикладные исследования по совершенствованию условий осуществления инвестиционной деятельности и формированию отраслевой нормативной базы для проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов космической инфраструктуры». Суд требование отклонил, но решение обжалуется в вышестоящей инстанции. Заседание назначено на 24 декабря 2019 года.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что бывший исполняющий обязанности директора «Техномаша» Дмитрий Панов стал фигурантом уголовного дела о хищении крупной суммы. В деле фигурировал ущерб бюджету свыше 400 млн рублей. Деньги выделялись на работы при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Бывший глава головного предприятия «Роскосмоса» Дмитрий Панов арестован