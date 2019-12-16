Москва, 16 декабря 2019, 02:28 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 21 января 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «Роскосмос» о взыскании многомиллионной пени по госконтракту с подведомственного ему ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Контракт, послуживший основой для спора, был заключён три года назад. Подробности иска пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ответчик, учреждённый в 1992 году, выполняет несколько государственных контрактов. В 2019 году госкорпорация уже пыталась взыскать со своего головного ФГУП пени в размере 1,69 млн рублей «за нарушение срока исполнения обязательства по этапу 2.2. государственного контракта
Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что бывший исполняющий обязанности директора «Техномаша» Дмитрий Панов стал фигурантом уголовного дела о хищении крупной суммы. В деле фигурировал ущерб бюджету свыше 400 млн рублей. Деньги выделялись на работы при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
Бывший глава головного предприятия «Роскосмоса» Дмитрий Панов арестован