Казань, , 01:45 — REGNUM Интересное и прецедентное решение вынес Арбитражный суд Татарии. Судья не нашёл в зачитанном на аппаратном совещании докладе удара по деловой репутации двух компаний республики, чьи представители требовали опровергнуть сведения из выступления начальника одного из управлений министерства экологии и природных ресурсов региона Петра Королева. Решение, которое в полном виде ещё не изготовлено, может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третьими лицами в деле, которое тянулось почти с середины августа 2019 года, стали исполком Казани, в котором проходило совещание, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, Управление Роскомнадзора по РТ, информагентство «Татар-информ» (входит с состав правительственного АО «Татмедиа»), казанское ООО «Репортёр», Волжско-Камское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ и саратовское АНО «Редакция «Газета наша версия».

«В иске отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок», — решил судья Константин Андреев.

Аргументы суда и сторон пока неизвестны.

Напомним, две связанные между собой коммерческие компании — ООО «Аракчинский гипс» и ООО «Абдуллингипс», посчитав, что 1 апреля 2019 года в выступлении представителя госведомства прозвучала информация, которая порочит их деловую репутацию, через суд потребовали её опровергнуть. То есть фактически истцы хотели признать несоответствующей действительности часть официального доклада должностного лица и сделать это в той же форме, что и распространялись сведения. Они требовали опровергнуть сведения «о том, что деятельность ООО «Абдуллингипс» привела к загрязнению реки Волга».

В своём выступлении Пётр Королев докладывал об итогах работы ведомства и затронул вопрос нарушения водного законодательства, включая содержание различных веществ в воде.

Обе компании-истца связаны между собой через собственников — представителей семьи Абдуллиных. К примеру, в ООО «Аракчинский гипс», созданном 17 лет назад, среди владельцев — бывший глава Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин, а также Ринат, Булат Абдуллины и два юрлица. Компания ООО «Абдуллингипс» на момент подачи иска была единоличным имуществом Рината Абдуллина. Представители этой же семьи в Татарии имеют долю и в «Алтынбанке».

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