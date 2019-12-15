Москва, , 23:18 — REGNUM Для подарочного фонда МВД России планируется закупить часы на общую сумму 5,987 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает Федеральное казенное учреждение «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «ГЦАХиТО МВД России»). Всего планируется купить для подарочного фонда 38 типов часов. Всего будет поставлено 464 единицы товара — в среднем по 12,9 тыс. рублей за одну пару. Основная масса часов будет мужскими, но также будут куплены 109 женских часов.

Все часы должны быть новыми, не восстановленными, производства не позднее 2018−2019 годов. По каждому типу часов указаны подробные характеристики, но все часы должны быть кварцевыми, преимущественно с сапфировыми стеклами, которые не царапаются в повседневной носке.

В зависимости от типа часов минимальная цена составит 6,5 тыс. рублей, максимальная — 29 тыс. рублей.

Финансируется закупка из средств федерального бюджета.

Заявки принимаются до 19 декабря, срок их рассмотрения намечен на 20 декабря.