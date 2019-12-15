Нижний Новгород, , 22:37 — REGNUM Управление делами и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило две оригинальных закупки в форме запроса котировок. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, предметом первой закупки являются 10 махровых хлопчатобумажных простыней размером 150×190 см, белого цвета, указана плотность ткани и высота ворса. Поставка должна быть осуществлена на склад заказчика по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 1. Начальная (максимальная) цена составляет 13,1 тыс. рублей, то есть по 1,3 тыс. рублей за каждый предмет постельного белья. Срок окончания подачи заявок — 13 декабря. Закупка финансируется из средств бюджета Нижегородской области на 2019 год.

Второй запрос котировок проводится для выбора подрядчика выполнения «услуги по планировке ландшафта». При этом, согласно документации, выбирается исполнитель работ по уходу за горшечными растениями. Так, исполнитель будет обязан не реже двух раз в неделю в течение 2020 года ухаживать за 20 растениями высотой до 2 м, а также обслуживать 250 растений высотой до 60 см в здании по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 (холлы, залы совещаний и приемные корпуса). В обязанности подрядчика войдет рыхление почвы в горшках, полив, профилактические обработки от вредителей и болезней, обследование для выявления вредителей, опрыскивание растений с кожистыми листьями, нанесение на чистые листья средства для полировки, пересаживание растений в случае надобности по согласованию с заказчиком.

Заявки рассмотрят 24 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта — 100 тыс. рублей. Финансироваться уход за цветами в горшках будет из бюджета Нижегородской области на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, только в ноябре текущего года нижегородские власти сэкономили на проведении торгов 804,8 млн рублей. Основная часть средств была сэкономлена при выборе подрядчика ремонта дорог — 577,1 млн рублей.