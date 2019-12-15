15 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Анна Мейзер, , 21:00 — REGNUM «Арктика» для Севморпути

Атомный ледокол «Арктика» Soyuzmash.ru

На этой неделе, 12 декабря, в Финском заливе прошли испытания атомного ледокола «Арктика», который построен на Балтийском заводе в Петербурге. Первый этап тестировать, который продлился четыре дня, прошел успешно, сообщили в пресс-службе предприятия.

Однако атомный реактор, который является основным источником энергии для ледокола, не испытывался — ледокол работал на резервных дизель-генераторах. Также были испытаны средства связи и навигации.

«Понятно, что задержка с выходом на испытания точно привела бы к срыву срока сдачи ледокола. А так, есть шанс, что Балтзавод «в ручном режиме» передаст «Арктику» Росатому всё-таки в мае 2020 года», — прокомментировали ситуацию в анонимном телеграм-канале «Капитан Арктика».

Ледокол «Арктика» является головным объектом проекта 22 220. На Балтзаводе строятся еще два ледокола этого проекта — «Сибирь» и «Урал». Всего планируется построить пять атомных ледоколов проекта 22 220.

Согласно планам Росатома, к 2030 году навигация по Северному морскому пути должна стать круглогодичной. На первом этапе плана развития, в 2019—2024 годах, госкорпорация ожидает достичь увеличения грузопотока по Севморпути до 80 млн тонн, как было заявлено в майском указе президента России. В этот период будут созданы инфраструктурные условия дальнейшего развития СМП и прибрежных территорий, в том числе речь идет о развитии флота.

Терминал «Восточной стивидорной компании» Vscport.ru

Поезда между Востоком и Западом

Компания «ТрансКонтейнер» объявила об отправке пилотного контейнерного поезда в рамках сервиса по доставке грузов из Кореи в Польшу. Состав, груженый комплектующими для электрооборудования компании LG Chem, отправился из терминала «Восточной стивидорной компании» в порту Восточном по направлению в Малашевиче. Позднее «ТрансКонтейнер» рассматривает возможность сделать данный сервис еженедельным, чтобы увеличить портфель транзитных клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Регулярный поезд будет востребован при условии сокращения срока доставки грузов из Кореи в Европу по сравнению с перевозками Deep Sea в два раза», — сообщают в компании. Данный проект реализуется российской компанией совместно с корейской Pantos Logistics.

Как ранее писал ИА REGNUM, новые сервисы по доставке грузов из Китая в Европу являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании, как Fesсo, «Евросиб», а также дочерние предприятия РЖД (в том числе «РЖД Логистика»). К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Модель морского терминала в Пионерском Калининградской области Morproekt.ru

Зимняя спячка

Строительство международного морского терминала в Пионерском Калининградской области будет приостановлено на зимний период. Об этом на минувшей неделе заявил губернатор региона Антон Алиханов. Работы будут продолжены на объекте только в 2020 году, отметил он.

На сегодняшний момент готовность терминала равна 27%, хотя строительство должно было быть завершено в этом году. Подрядчик выполнил работы на 2,052 млрд рублей, а расходование на строительство суммы 1,6 млрд рублей не подтверждено. В результате ведется расследование по факту хищения денежных средств (тех самых 1,6 млрд рублей) при строительстве терминала. Задержаны несколько топ-менеджеров компании-подрядчика «Больверк».

Региональные власти при этом подтверждают, что объект в Пионерском в любом случае будет построен. Планируется, что морской терминал в Калининградской области сможет принимать более 400 судов в год. По окончании работ Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Айварс Лембергс Saeima

Латвия и свободный бизнес

На этой неделе управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США ввело санкции против мэра Вентспилса Айварса Лембергса. В связи с этим правительство Латвии приняло решение взять на себя управление Вентспилсским свободным портом, находящимся под контролем Лембергса, сообщило издание «Sputnik Латвия»

«Если до этого управление портами было частично в руках самоуправлений, частично — государства, в будущем все это перейдет в руки государства. Почему это делается? Есть три большие темы, которые взаимосвязаны. Первая — это коррупция и борьба с коррупцией. Вторая — введение модели «хорошего управления», и третья — объективный факт международных санкций», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Также под контроль правительства перейдет порт Риги — это связано с тем, что «на территории Рижского порта работают разные терминалы, и есть сигналы, что лица, включенные в санкционный список, напрямую или косвенно влияют на отдельные структуры в Рижском порту», — объяснили в Минтрансе Латвии.

Латвия надеется таким образом сохранить грузы в портах страны, поскольку уже сейчас некоторые компании избегают заходов в порт Вентспилса, так как боятся санкций, заявил латвийской прессе директор Латвийской федерации лесопромышленности Кристап Клаусс.

Объемы грузов, проходящих через порты Латвии, падают в связи с уходом российских грузов. По последним данным статистики, грузооборот порта Рига за январь-октябрь снизился на 8,7%, до 27,31 млн тонн. В порту Лиепая за 10 месяцев года было перевалено 5,92 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше в сравнении с результатами соответствующего периода 2018 года. В Вентспилсе с января по октябрь грузооборот вырос на 7%, достигнув отметки 18,12 млн тонн.

Грузинский лари

Убытки прилетели

Убытки Грузии после запрета прямых рейсов с Россией составили около 100 млн долларов, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе на заседании грузинского парламента. По его словам, это также сказалось на курсе грузинского лари, так как приток иностранной валюты в страну сократился.

Решение о приостановке прямых авиарейсов с Грузией правительство России приняло после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Поводом для этих акций послужил визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в статусе президента Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи.

Начавшееся в парламенте Грузии утром 20 июня заседание МАП было сорвано митингом. Акция проходила под лозунгами «Россия — оккупант», «Председателя парламента в отставку», «Главу МВД в отставку», «Досрочные выборы по пропорциональной системе» и другими.