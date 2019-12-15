Нижний Новгород, , 16:52 — REGNUM По итогам ноября правительство Нижегородской области сэкономило на проведении торгов 804,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономразвития и инвестиций региона.

В частности, было проведено 112 конкурентных процедур на общую сумму 10,3 млрд рублей. основная часть средств была сэкономлена при выборе подрядчика ремонта дорог — 577,1 млн рублей, при проведении закупок на предоставление кредита областному бюджету — 136,6 млн рублей, а также на разработку проектно-сметной документации и выполнение проектных и изыскательских работ по социально-значимым объектам — 16,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство финансов Нижегородской области объявило закупки на привлечение кредитных средств в региональный бюджет на общую сумму 33 млрд рублей. В правительстве поясняли, что проведение аукционов и заключение по их итогам государственных контрактов не означает обязательное привлечение кредитных ресурсов. Средства будут привлекаться «только по мере потребности бюджета», причём и в 2019-м году, и в 2020-м году, а привлечение кредитных средств связано со снижением ключевой ставки Центробанком. По состоянию на 1 декабря 2019 года, в структуре госдолга Нижегородской области появились банковские кредиты на сумму 6,1 млрд рублей, при том, что регион расплатился с банками в феврале текущего года.