Стерлитамак, Башкирия, , 16:40 — REGNUM В Стерлитамаке местный житель снял на видео работы по асфальтированию одной из городских дорог. Он отметил, что температура воздуха при этом составляет — 12 °C.

Видеоролик демонстрирует методику укладки асфальта поверх снежного покрова, которая давно является предметом споров наблюдателей и дорожных работников, сообщает РЕН ТВ. Работы проводились на улице Строителей, 14 декабря, отмечает автор.

Видимо, он обеспокоился качеством работ и сроком службы уложенного таким образом асфальтового покрытия. Ведь для того, чтобы покрытие долго служило, необходимо соблюдать ряд специальных техник, а сам процесс является трудоемким и капиталозатратным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году аналогичный случай произошел в Якутске. Дело было в конце октября, но, пожаловавшись в мэрию, местные жители узнали, что контракт дорожники должны были выполнить ещё до 20 августа. Глава города Сардана Авксентьева назвала произошедшее «форменным безобразием».

Однако позднее руководитель Управления дорог Якутска Валерий Домотов, пояснив, что при таких работах необходимо обязательно выполнять ряд требований: укладку асфальта можно осуществлять, если температура воздух не ниже — 10 °C, необходима качественная подготовка основания асфальтобетонного покрытия (очистка от пыли, грязи, снега и льда и просушка специальными машинами), сами асфальтобетонные смеси должны содержать необходимые пропорции поверхностно-активных веществ, активированных минеральных порошков или специальных добавок.

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