Москва, , 16:23 — REGNUM Правительство России планирует включить дополнительные активы в план приватизации государственных компаний на 2020−2022 годы. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

На этой неделе под председательством Силуанова состоялось совещание, на котором обсуждался с представителями заинтересованных профильных министерств прогнозный план приватизации и были внесены некоторые поправки в проект плана.

«В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что основная цель приватизации заключается в не пополнении госбюджета, а в уменьшении роли государства в экономике. Прежде всего эти меры направлены на достижение эффективности управления компаниями.

Напомним, на данном этапе планирования в документ включены такие компании как «Транснефть», «Ростелеком», «Россети», «Совкомфлот», Объединенная зерновая компания и «Русгидро».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению экономиста Михаила Хазина, приватизация в России — это тотальное воровство и вредительство. Это заявление последовало после слов министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сказанные им на Всемирном экономическом форуме в Давосе, о том, что в РФ идёт закрытое обсуждение сделок по приватизации госкомпаний.

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