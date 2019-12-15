Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM С 1 января 2020 года ещё на три региона Приволжского федерального округа распространится особый налоговый режим для самозанятых. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В число этих регионов попали Башкирия, Самарская и Нижегородская области.

Напомним, в течение 2019 года эксперимент по введению особого налогового режима для самозанятых действовал в четырёх пилотных регионах — Москве, Татарии, Московской и Калужской областях. Новым документом число регионов, где действует этот налог, расширяется до 23 субъектов РФ — это регионы-доноры и города-миллионники.

Самозанятые — это граждане, которые не трудоустроены официально, не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. В случае, если они получают не больше 200 тыс. в месяц, то они могут зарегистрироваться как самозанятые и не платят подоходный налог в размере 13%, а платить около 4% от общего объема заработанных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента более 53 тыс. жителей Татарии зарегистрировались в качестве самозанятых, еще 5 тыс. жителей других регионов выбрали республику местом ведения предпринимательской деятельности. Общий объем собранных налоговых платежей по самозанятым в республике составил 89,3 млн рублей.