Москва, , 15:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых граждан еще в 19 субъектах Федерации. Соответствующий документ опубликован сегодня, 15 декабря, на официальном интернет — портале правовой информации.

Речь идет о распространении действия федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых ещё на 19 регионов России.

Напомним, что первоначально налоговый режим для самозанятых был введен в Москве, Калужской области и Татарии. Режим предполагает, что предприниматели с доходом менее 200 тыс. рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют 4% с доходов при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями.

Теперь данный налоговый режим распространяется на регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Теперь налоговый режим для самозанятых действует в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Свердовской, Тюменской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Сахалинской областях, а также в Пермском и Красноярском краях, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, в Югре и Башкирии.