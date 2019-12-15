Саратов, , 15:17 — REGNUM В Саратовской области не планируют объявить 31 декабря выходным днем. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.

«К нам никто не обращается: ни депутаты, ни жители. Поэтому зачем мы будем придумывать что-то?», — цитирует главу региона «Взгляд-инфо». В то же время Радаев отметил, что если в будущем подобная инициатива от жителей поступит, то власти обратятся к депутатам, и они рассмотрят этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, pанее законопроект, в котором было предложено сделать 31 декабря выходным днём, не меняя при этом общее количество праздничных дней, был внесён на рассмотрение в Госдуму депутатами от ЛДПР. Министр труда Максим Топилин пояснил, что в текущем году сделать 31 декабря выходным днём централизованно уже невозможно из-за различных графиков работы у граждан, которые планируются заранее. При этом министр отметил, что каждый работодатель может сам решить, делать ли выходным последний день года.

После этого выходной 31 декабря, но с выходом на работу 28 декабря, объявили в Кировской, Владимирской, Псковской. Курганской, Орловской, Ленинградской областях, на Сахалине, в Крыму, Ставропольском крае, Бурятии, Хакасии и Карачаево-Черкессии.