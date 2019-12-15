Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM В 2020 году на мероприятия по ликвидации трёх крупнейших нижегородских объектов накопленного экологического ущерба будет направлено в ходе программы «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» 1,031 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Все объекты расположены в Дзержинске — полигон ТБО «Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалка промышленных отходов «Чёрная дыра».

Основную часть средств выделит федеральный бюджет — 744,5 млн рублей, 286,5 млн рублей будет направлено на ликвидацию свалок из областного бюджета. Отмечается, что на полигоне «Игумново» и шламонакопителе «Белое море» основная часть работ уже выполнена и максимальный объем средств будет направлен на ликвидацию свалки «Чёрная дыра».

Как сообщало ИА REGNUM, cрок завершения работ на всех объектах установлен в апреле 2020 года. Средства на ликвидацию свалок предусмотрены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.

Ранее нижегородские власти отмечали, что работы на полигоне «Игумново» и свалке «Белое море» будут закончены раньше намеченного срока. К концу октября текущего года на свалке «Чёрная дыра» было обезврежено 5,489 тыс. тонн подготовленных отходов. До конца года ООО «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии» намерено завершить обезвреживание, чтобы приступить к рекультивационным мероприятиям.