Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM Подрядная организация, которая выполняла работы по благоустройству Гребного канала в Нижнем Новгороде, заплатит штраф за несоблюдение сроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта).

Активисты провели проверку выполнения мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Выяснилось, что работы в зоне отдыха на Гребном канале, которые должны были завершиться в октябре, ещё не закончены и ведутся даже в снегопад.

В ОНФ отметили, что в администрации города оперативно отреагировали на выявленные активистами нарушения. По словам вице-мэра города Виктора Сдобнякова, подрядчик заплатит штраф в размере 8% от суммы контракта — 24,5 млн рублей. Общественники выразили надежду, что примеру Нижнего Новгорода последует Дзержинск, где этот же подрядчик не соблюдает сроки по благоустройству территории озера Утиного.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион по выбору подрядчика благоустройства Гребного канала был объявлен летом 2019 года. В перечень необходимых работ включены размещение зоны отдыха на участке площадью 47 589,8 кв. м. Подрядчик должен оборудовать детскую площадку в виде конструкции корабль «Санта Мария» с большой пристанью, установить лавочки, урны, обустроить газон и само место отдыха. В документации отмечалось, что частично участок проектирования находится в водоохранной зоне реки Волга.

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