Берлин, , 11:54 — REGNUM Один из ведущих операторов мобильной связи Германии — компания Telefonica Deutschland — запросила у правительства разрешение на использование телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei при создании базовой сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает CNBC.

Представители компании рассказали, что планируют закупить оборудование для развёртывания сети 5G у двух поставщиков — финской компании Nokia и китайской Hiawei. Для заключения этой сделки требуется одобрение правительства, в Telefonica Deutschland сообщили, что уже направили соответствующий запрос.

Издание отмечает, что речь идёт только об оборудовании для сети радиодоступа (Radio access network — RAN). Эта часть системы считается менее чувствительной с точки зрения безопасности, чем ядро или магистральная сеть (Core network). Поставщик этого типа оборудования ещё не выбран германский оператором.

Напомним, правительство США активно выступает против использования китайского телекоммуникационного оборудования при развёртывании сетей 5G в странах-союзниках. Из-за этого давления некоторые операторы отказываются от сотрудничества с Huawei, делая выбор в пользу других поставщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре крупнейший оператор сотовой связи Норвегии Telenor объявил, что будет использовать оборудование Ericsson при создании сети 5G. При этом при развёртывании сетей 4G-LTE Telenor применял оборудование компании Huawei.

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