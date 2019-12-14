Киев, , 23:44 — REGNUM Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о том, что многие его коллеги жалуются на низкую заработную плату и просят ее повысить, чтобы иметь возможность обеспечивать свои семьи. Об этом 14 декабря он сообщил в интервью телеканалу «Наш».

Он это связывает с тем, что значительная часть украинских министров пришли на государственную службу из коммерческого сектора, где они могли в 10 — 20 раз больше зарабатывать, чем на своей должности.

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату. И им действительно сложно поддерживать свои семьи», — отметил Дубилет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр юстиции правительства Украины Денис Малюська заявил, что его категорически не устраивает нынешняя зарплата. Малюська рассказал, что с начала работы в министерстве он получил примерно 16 тыс. грн (примерно $660) и лишь последний месяц выплаты увеличили до 29 тыс. грн около $1,2 тыс.). В то же время он отметил, что в правительстве готовы повысить зарплату, поскольку это важно и для международных партнеров Украины.

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