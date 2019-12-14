Нур-Султан, , 19:55 — REGNUM В Казахстане подписали трёхстороннее соглашение на сборку вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России». Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Подписание соглашение прошло в соответствии с договоренностями, которые были ранее достигнуты президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Заказчиками техники выступили государственные учреждения Казахстана, которые должны получить первую партию вертолетов уже в 2020 году. Всего планируется поставить 17 единиц техники, договоры заключены пока на 8 вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, контракт на организацию в Республике Казахстан крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО «НК «Казахстан инжиниринг» министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» был подписан в Астане 17 января 2019 года.

Казахстан уже имеет опыт сборки вертолётов. По информации Казинформа, за четыре года на казахстанско-французском СП «Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» было собрано 26 вертолетов ЕС145. Восемнадцать из них переданы в ведомство по чрезвычайным ситуациям, а восемь — в министерство обороны.

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