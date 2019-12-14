14 декабря 2019 | Время чтения 12 мин

Странная схема сложилась на рынке энергетики — законодательство запрещает совмещать деятельность по производству, сбыту и транспортировке электроэнергии. Генерирующие компании, согласно законам, выставляют произведённую энергию на оптовый рынок. Там её покупают сбытовые компании, которые и продают её потом населению и бизнесу. Возникает цепочка посредников: компания, которая производит электроэнергию — компания, которая её передаёт по своим сетям ‑ и компания, которая её продаёт населению.

Галина Смирнова, , 17:46 — REGNUM Похоже, что энергетический рынок России бьется в припадках в преддверии нового года. Мало им прибыли, не хватает денег, как и не хватает ее основным крупным промышленным потребителям энергии, которые так или иначе завязаны с деятельностью этих самых энергетических компаний — поставляют им либо сырье, либо свою продукцию при реализации их инфраструктурных проектов. Где же искать эти деньги для дополнительной прибыли богачей? Конечно, в карманах рядовых граждан. Это уже стало «хорошей» и стабильной практикой называть вновь и вновь возникающую дань с россиян так необходимую для реализации новых проектов — инвестициями! Вот только граждане, принимающие самое активное участие в формировании «инвестиций» инвесторами новых предприятий не считаются — нет у них ни доли (акций) в этих проектах, соответственно, ни дивидендов, ни даже последующих льгот от каких-либо услуг.

Всё — для народа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти деньги будут либо съедены, либо переданы акционерам в виде дивидендов…» Если коротко, то именно так охарактеризовал представитель Татэнерго инициативу председателя госкомитета по тарифам республики Татарстан установить компаниям впервые в этом году предпринимательскую прибыль. Об энергетической «бойне», развернувшейся вокруг обсуждения тарифной кампании-2020 по теплу в Татарстане, писало местное издание «БИЗНЕС Online». Напомним, механизм, который предлагает использовать со следующего года госкомитет по тарифам РТ был введен правительством России в 2015-м, но в Татарстане энергокомпаниями еще не применялся. Механизм предпринимательской прибыли предусматривает формирование 5% от себестоимости производства тепла за вычетом затрат на топливо. Раньше эти деньги в обязательном порядке тратились на инвестиции, а теперь по предложению Госкомитета РТкомпании смогут оставлять их себе.

Первый заместитель гендиректора «Татэнерго» Айрат Сабирзанов дал понять, что не время создавать такой соблазн для акционеров — как у государства, так и у частников. «У меня одна просьба: не устанавливать прибыль ни нам, ни нашим коллегам, — намекнул он на ТАИФ. — Объясню почему: предпринимательская прибыль — это то, что уходит акционерам, то, что неподконтрольно. За последние годы мы инвестировали в сети более 1,5 миллиарда рублей. 250 миллионов тратим на это ежегодно: всю ту прибыль, которую зарабатываем. Подобное говорит о том, что нет в системе теплоснабжения возможности у потребителей оплачивать тариф, включающий предпринимательскую прибыль. В противном случае получится, что мы свою прибыль потратим на тепловые сети, но у отдельных компаний она останется. Мы, к сожалению, не дошли до уровня, когда можем рассчитывать на прибыль. Сети в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул Сабирзанов, по мнению, которого нужно, наоборот, заставлять компании инвестировать.

Сабирзанов привел в качестве примера недавний порыв местного тепловода, сопоставимый по своим масштабам со случаем в Пензе, где из-за провала асфальта в кипятке погибли два пассажира автомобиля, подчеркнув, что нужны огромные вливания в сети.

Издание указывает, что Татэнерго против «предпринимательской прибыли», потому как компании все равно придется тратиться на ветхие сети, а вот ТГК-16, вероятно, останется при своих деньгах.

Подчеркнем, что Татэнерго практически полностью принадлежит государству — 51% акций — у правительства Татарии, 49% — АО «Связьнефтехиму», который, свою очередь, полностью принадлежит правительству Татарии. А ТГК-16 — компания, генерирующая тепловую и электрическую энергии, входящая в группу компаний «ТАИФ» (Татаро-американские инвестиции и финансы), контролирующую большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарии, которая также включает в себя ООО «ПЭСТ» (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ряд строительных, финансовых, торговых предприятий. Известно, что 11,4% ТАИФа принадлежит сыну бывшего президента Татарии Радику Шаймиеву, 4,5% — заместителю генерального директора ТАИФ Гузелии Сафиной, а вот информация об остальных акционерах не раскрывается.

Помнится, что реформа Анатолия Чубайса была проведена таким образом, что всё изношенное хозяйство осталось государству, а всё, что может гарантировать доход перешло в частные руки. Вот и получается, что сейчас государственные компании или компании с госучастием должны разгребать проблемы, а люди преимущественно из списка Форбс будут получать прибыль — те самые называемые «инвестициями» деньги народа.

«Бой» за прибыль энергетики ведут на всех фронтах. Недавно, как мы сообщали, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров принимая участие в конференции «Евразийская экономическая интеграция» рассказывал, насколько хорошо правительство РФ поддерживает инициативы партнерства, куда входят, как энергокомпании, так и крупные их промышленные потребители, порою, являющиеся членами одних и тех же холдингов, куда могут входить и поставщики сырья для энергетических предприятий. По словам Быстрова, предложения Ассоциации находят поддержку у правительства РФ в вопросах продвижения программы развития в России ВИЭ-генерации. Быстров предлагает построить новые ВИЭ — мощности фактически за деньги потребителей — народные деньги, но и государство, конечно же, должно помочь. Как заявлял Быстров, за весь период поддержки ВИЭ-генерации до 2024 года потребители заплатят 1,8 трлн рублей. Правда, Минэнерго удивилось тому, что Ассоциация хотела бы в срочном порядке ввести для промышленных потребителей энергии «зеленые сертификаты», покупка которых, по словам Быстрова, позволила бы маркировать промышленникам свою продукцию, скажем так, как «зеленую». Но при этом Ассоциация не готова «подвинуться» в цене — снизить платежи потребителей по договорам предоставления мощности (ДПМ ВИЭ) на стоимость сертификатов, что естественно, скажется на росте тарифов, либо снижении прибыли промышленников. Первое обстоятельство, безусловно, более вероятное в перспективе.

И вот теперь, другая, так сказать «общественная» организация — «Сообщество потребителей энергии», мало чем по своим функциям отличающаяся от Ассоциации «НП Совет рынка» перешла в наступление — решительно кинулась в «бой» за прибыль, очевидно, за прибыль своих предприятий — членов сообщества. Ведь, экономика страны с каждым годом все больше вокруг этих компаний и крутится, вытесняя малый бизнес, средние предприятия и, наконец, уже и самих потребителей, которые стали предпочитать экономить на потреблении энергии, так как денег просто не хватает.

Так вот, «Сообщество потребителей энергии» не согласившись с расчетами Минэнерго, которые засвидетельствовали факт того, что стоимость электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе, представили свои расчеты, доказывающие обратную ситуацию, заявив, что российский бизнес, в отличие от других стран, платит за сниженные тарифы для населения, а также несет издержки из-за высокой стоимости капитала. По расчетам Сообщества Россия обошла США и некоторые страны Европы, в частности Франции, по реальной стоимости электроэнергии.

Безусловно, нельзя игнорировать факт того, что российские предприятия могут нести высокие издержки из-за стоимости электроэнергии, что влияет на себестоимость продукции, а значит и на ее конкурентоспособность. Не стоит удивляться, когда один и тот же товар, произведенный в Китае, проделавший оттуда дальний путь в Россию, стоит дешевле отечественного. Но так ли влияет на эту стоимость — энерготарифы??? Разве проблема только в тарифах? А что насчет цены сырья для производств тех или иных товаров ничего не говорится или налоговой и кредитной политике? Почему Сообщество не поднимет эти вопросы, а предпочитает сваливать на население свои проблемы? Можно подумать, что ликвидировав перекрестное субсидирование, отечественные производители снизят цены на свои товары??? Как бы ни так!!! Покупатели все равно платят ровно столько, сколько требует за свои товары производитель, ниже себестоимости товар продавать никто не будет, то есть, потребитель покупает товар с той самой долей перекрестного субсидирования.

За какой такой российский бизнес в ущерб населению, заступаются члены Сообщества? Давайте посмотрим для начала на список организаций, его формирующих, или являющихся его учредителями. Всего их 26. Вычленим из них компании, входящие в структуры с госучастием, а также зарегистрированные в России. Таких немного — это структуры Газпрома и Роснефти, а также энергосбытовая компания ООО «Инженерные изыскания», ЗАО «Энергопромышленная компания», АО «Себряковский цементный завод» (Себряковцемент), АО «Энергосбытовая компания Кировского завода», Объединенная химическая компания «Щекиноазот», АРСТЭМ (Активное Развитие Современной Торговли Электроэнергией и Мощностью). Есть еще пара предприятий, информацию по учредителям которых невозможно найти в открытом информационном пространстве, но по данным rusprofile они зарегистрированы в нашей стране и его акционеры получают очень немалые дивиденды.

Кто же остальные члены сообщества? Ими являются такие предприятия как:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), Русал и ООО «Русмашэнерго» (Группа «ГАЗ»), «Русэнергосбыт», «Сибур холдинг», ООО «Металлэнергофинанс», французская компания по производству технических газов Air Liquide (Эр Ликѝд), «Трубная металлургическая компания» (ТМК), АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), ОАО «Волжский Абразивный Завод», ПАО «Полюс», «Металлоинвест», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «ГлавЭнергоСбыт», АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ».

Большинство из них назвать российскими уже сложно. Почти все они входят в структуры «российских» бизнесменов, зарегистрированные на Кипре. Некоторые из них имеют доли, зарегистрированные в Италии. Кто-то превратился в дочернее предприятие индийского конгломерата. Их владельцы сплошь и рядом из списка Forbes — богатейшие бизнесмены России. Среди них — Виктор Рашников, Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Леонид Михельсон, Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов, Евгений Швидлер, Дмитрий Пумпянский, Андрей Гурьев, сын Сулеймана Керимова — Саид, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Андрей Комаров, Андрей Мельниченко.

Надо отдать должное, Владимир Лисин — один из немногих бизнесменов, кто заплатил с оффшоров налог, сопоставимый с размером бюджета некоторых регионов — ему в частности принадлежит ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — предприятие, входящее в Сообщество потребителей энергии.

Нельзя не отметить и миллиардера Алишера Усманова, который перевел с партнерами 100% своей компании — «Металлоинвест» (член «Сообщества потребителей энергии») из оффшоров на баланс российской «ЮэСэМ Металлоинвест».

А также Андрей Мельниченко, контролирующий Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), в состав которой входит ООО «ГлавЭнергоСбыт» (член Сообщества), перевел ранее зарегистрированную на Кипре компанию в российскую юрисдикцию — на дальневосточный остров Русский.

Нет цели изобличить «российских» бизнесменов в обмане, игре по нечестным правилам, выкрикивать в их адрес — «долой олигархов, да здравствует национализация!». Хотелось бы просто понять: какой такой прибыли им не хватает, что Сообществу, куда входят их компании, потребовалось искать деньги в карманах рядовых граждан, выступая, по сути, против перекрестного субсидирования, причем именно сейчас, когда народу в регионах выживается нелегко.

Вот, например, член Сообщества — АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ», зарегистрированная в России, как сообщается на корпоративном сайте ПАО «ЧТПЗ» направит на выплату дивидендов 1,66 млрд. рублей за счет средств чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года, а также часть нераспределенной чистой прибыли в размере 1,33 млрд. рублей по итогам прошлых лет. Как сообщает Forbes, в 2018 году член совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров получил в виде дивидендов по своим акциям ЧТПЗ — 67 млн. долларов.

Спрашивается, о каких предприятиях «Сообщество потребителей энергии» печётся, приводя Минэнерго расчеты того, что российский бизнес, в отличие от других стран, переплачивает за сниженные тарифы для населения, а также несет издержки из-за высокой стоимости капитала, то есть по сути — то ли теряет прибыль, то ли им трудно реализовать свою продукцию. Разве всему виной перекрестное субсидирование, или все-таки, прибыль, утекающая в оффшоры, и соответственно, отсутствие части налогов, которые восполняются либо населением, либо другими предприятиями, зарегистрированными в России, что не позволяет государству, в том числе, заменить в полной мере ветхое хозяйство?

Судя по состоянию «российских» богачей из списка Forbes, как раз с прибылью у них все нормально, что позволяет усомниться в том, что их бизнес неуспешен, а продукция, которая производится на российской земле — неконкурентоспособна!

Быть может «Сообщество потребителей энергии», намекая на ликвидацию перекрестного субсидирования, таким образом, выторговывает у Минэнерго ту самую часть прибыли, которая и могла бы позволить приобретать те самые «зеленые сертификаты» у производителей ВИЭ-энергии, не снижая при этом платежей потребителей по договорам предоставления мощности (ДПМ ВИЭ) на стоимость сертификатов???

Директор Ростовской АЭС удивился ценам на электроэнергию для населения, пишет издание donnews. На пути от станции до квартиры киловатт дорожает втрое и это происходит в регионе, где неблагополучная демографическая ситуация.

По словам директора станции Андрея Сальникова, себестоимость производства энергии у Ростовской АЭС — около 90 копеек за киловатт-час. Сетевым организациям её продают по 1,3 рубля за киловатт-час. Такие цены были в 2018 году, по 2019 году итоги ещё не подведены. Между тем, согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области, в 2019 году один киловатт-час стоит 3,89 рубля по социальной норме и 5,53 рубля — сверх неё. При этом люди живут в регионе «по соседству» с атомной станцией, а сетевые компании ещё и получают льготы на техническое присоединение к энергоблокам особо мощных сетей с напряжением свыше 200 киловольт.

Странная схема сложилась на рынке энергетики — законодательство запрещает совмещать деятельность по производству, сбыту и транспортировке электроэнергии. Генерирующие компании, согласно законам, выставляют произведённую энергию на оптовый рынок. Там её покупают сбытовые компании, которые и продают её потом населению и бизнесу. Возникает цепочка посредников: компания, которая производит электроэнергию — компания, которая её передаёт по своим сетям ‑ и компания, которая её продаёт населению. Каждые следующие звенья после производителя энергии, делают свою наценку. И, вероятно, за эти наценки ведет «бой» «Сообщество потребителей энергии», пытаясь добиться отмены перекрестного субсидирования для населения. Не проще ли изменить законодательство и устранить посредников в схеме подачи электроэнергии. Иначе получается, что не только население, промышленные потребители, но и сами производители энергии являются дойными коровами для поставщиков энергии. Мир изменился, производители товаров сегодня имеют возможность напрямую продавать свои товары, энергия — такой же товар!