Москва, , 16:26 — REGNUM С 2011 года в Москве введено в эксплуатацию свыше 1 млн кв. метров производственных площадей. Об этом сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятий Москвы трудоустроены свыше 780 тыс. человек. Кроме этого, предприятия столицы, действующие в сфере обрабатывающей промышленности, производят порядка 15% от общего объема продукции страны.

Он подчеркнул, что те предприятия, которые ответственно относятся к ведению бизнеса, могут получить статус «промышленного комплекса», который предполагает в том числе налоговые льготы, например, налог на прибыль составляет 12,5% вместо 17%, земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога, а также практически в два раза снижена ставка налога на имущество и в пять раз ставка платы за аренду на землю.

Согласно приведенным Собяниным данным, этот статус уже получил 51 промышленный комплекс столицы, в которых на производстве задействовано около 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве еще несколько крупных столичных предприятий текстильной, фармацевтической, пищевой отрасли получили статус промышленного комплекса и технопарка. С учетом новых предприятий в Москве действуют 27 технопарков и 22 промышленных комплекса. По данным властей города, за последние пять лет эти предприятия вложили более 60 млрд рублей в свою инфраструктуру.

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