Москва, , 15:53 — REGNUM Министерство финансов Российско Федерации, разрабатывающее проект новой пенсионной системы — Гарантированный пенсионный план (ГПП) — собирается убрать из проекта возможность обналичивать замороженные накопления. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, что Минфин опубликовал законопроект о ГПП в конце октября 2019 года. На этот законопроект поступило огромное количество замечаний. Были замечания и от министерства труда, а также от Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов.

«Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — рассказал Моисеев.

Он также отметил, что довольно обширную критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Авторы законопроекта планируют, что граждане смогут перевести все имеющиеся у них средства в системе ОПС в новую накопительную пенсионную систему ГПП, которая и создается для реформирования системы старой. В Минфине уверены, что большинство граждан именно так и сделают.

Накопительная часть пенсии может быть переведена в систему ГПП в качестве первоначального взноса. С даты уплаты этого взноса в течение шести месяцев действует период охлаждения, когда гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все уже перечисленные деньги.

Вот именно таким образом у гражданина и была возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.

Но теперь эту схему ликвидируют — перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения.

При этом в законопроекте сохраняется возможность получить досрочно выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, в частности, заболевания, которое относится правительством к социально значимым.

«Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина», — пояснил Моисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смысл ГПП — предоставить гражданам России возможность за счет личных взносов с зарплаты в НПФ копить на будущую пенсию при гарантиях государства.