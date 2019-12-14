Пекин, , 11:28 — REGNUM Между крупнейшим китайским мегаполисом центрального подчинения Чунцином, расположенным на юго-западе страны, и японской префектурой Окинава с 27 декабря откроется прямой авиарейс, который будет выполняться китайской компанией «Air China», сообщает Синьхуа.

Полёты будут проходить трижды в неделю. Ранее, в конце ноября, был открыт такой же прямой рейс между Чунцином и Токио.

Открытие авиалиний между двумя странами обусловлено ростом популярности японского туристического направления. В 2018 году Страну восходящего Солнца посетили более 8 млн граждан КНР, что составило почти 14% прироста по сравнению в предыдущим 2017 годом.