Харьков, Украина, , 10:31 — REGNUM Бурение скважины 888 на Шебелинском месторождении (Харьковская область) по контракту с компанией Schlumberger начато 12 декабря. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тысяч куб. м в сутки с последующим ростом. При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что на мероприятии (начало бурения скважины) в частности присутствовал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который отметил, что данная скважина «Шебелинка 888» без преувеличения является «проектом национального значения для украинской газодобычи». И в случае успешности данного проекта, по словам Коболева Украина существенно нарастит «ресурсную базу» и сможет увеличить объем добычи газа и «приблизить энергонезависимость» страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через территорию Украины.

Читайте также: В Вене завершились переговоры о транзите газа через Украину