Киев, , 09:56 — REGNUM У экономики Украины есть шансы расти на уровне в 5−7% ВВП в год. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Новое время», опубликованном 13 декабря.

Одним из факторов, влияющих на рост экономики, Маркарова назвала «повышение производительности в агробизнесе через открытие рынка земли и возможность полного раскрытия потенциала сельского хозяйства». В качестве примера она попросила сравнить производительность агро-промышленного комплекса на Украине и в странах, где по ее словам есть «полноценная» собственность на землю. Таким образом министр пришла к выводу, что одной из составляющих роста экономики Украины является открытие рынка земли, который, как считает Мапкарова «мы наконец сдвинули с мертвой точки».

Второй составляющей экономического роста, по словам Маркаровой, являются инвестиции. Как отметила министр, инвестиций в экономику Украину мало, особенно прямых. Но также она отметила, что видит «большой интерес инвесторов, которые верят в нашу макроэкономическую историю… Мы видим, что в наш рост уже верят международные финансовые организации и банки развития. Следующий шаг — в нас поверят инвесторы в предприятия реального сектора».

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В целом, Маркарова отметила, что «шансы расти на 5−7% [в год — ИА REGNUM] есть», но вопрос в том, проведет ли Украина для этого «структурные реформы». Среди реформ министр отметила судебную реформу, реформирование правоохранительных органов и «демонополизацию» экономики. «Есть очень много опросов бизнеса, который рассказывает, что именно им мешает расширять свое производство. И в первую очередь они называют недостаточную защиту права собственности и говорят о необходимости верховенства права», — отметила министр.

Остальные «толчки» для роста украинской экономики, по мнению министра финансов, призвана дать «успешная приватизация, стремительное развитие инфраструктуры благодаря концессиям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов не исключил, что в будущем Украину может постигнуть финансовый кризис, а также — угроза дефолта.

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