Амстердам, , 09:44 — REGNUM Временным работникам в Нидерландах чаще поручают работу, связанную с риском, чем их коллегам, имеющим постоянный контракт. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом по заказу Социально-Экономического Совета (экономическом консультативном совете при правительстве страны).

В исследовании отмечается, что в строительстве и в сфере образования особенно часто более тяжёлую работу поручают временным работникам и фрилансерам. Вместе с тем исследователи указывают на бóльшую нагрузку у постоянных сотрудников. В СЭС рекомендуют при заключении трудовых контрактах лучше учитывать вид требоваемой от работника деятельности.

В 2018 г. в Нидерландах произошло 71 несчастных случаев на работе со смертельным исходом, на 17 больше чем в предыдущем году.