Амстердам, , 09:39 — REGNUM 13 декабря десятки голландских фермеров приехали на тракторах в столицу страны Амстердам и собрались на центральной площади Дам.

Здесь они с 12:00 до 16:00 провели протестную акцию против правительственных мер по снижению загрязнённости воздуха. Фермеры привезли с собою продукты питания и пригласили жителей Амстердама на поздний завтрак.

Ранее городские власти дали разрешение на присутствие в центре города не более 25 тракторов. На деле их оказалось несколько больше, однако это не привело к проблемам.