Владивосток, , 08:22 — REGNUM Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что КНДР не добьётся квот на лов в российских территориальных водах, пока её власти не обуздают своих браконьеров, сообщает 14 декабря радио « Владивосток FM» .

Мацегора связал обострение ситуации с тем, что «в этом году корейцы квот не получили». По словам корейской стороны, КНДР уже не может уследить за браконьерами. Посол России заявил, что пока корейцы не наведут порядок «со своим браконьерством, ни о каких квотах речи быть не может». Мацегора подчеркнул необходимость создания совместной структуры для выявления и анализа случаев браконьерства.

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Проблема северокорейского браконьерства в бухтах вблизи Приморья, приобрела особую остроту осенью 2019 года. Менее чем за месяц в нашей экономической зоне задержаны более полутысячи браконьеров. 17 сентября 2019 года две северокорейские шхуны произвели вооруженное нападение на российских пограничников. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ и произведён арест 16 рыбаков из КНДР.