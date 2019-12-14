Сеул, , 07:50 — REGNUM С 10 по 13 руководство южнокорейской энергетической компании Korea East-West Power посетили строительную площадку газовой электростанции на Ямайке. Об этом сообщает Maeil Business Nespaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, строительство электростанции мощностью 190 МВт осуществляется совместно с Jamaica Public Service и будет завершено в декабре текущего года.

В рамках своего визита высокопоставленные лица южнокорейской компании ознакомились с проделанной на площадке работой, встретились с сотрудниками, а также посетили штаб-квартиру ямайской энергетической компании.

Jamaica Public Service — единственная энергетическая компания Ямайки. С 2011 года Korea East-West Power владеет 40% акция ямайской компании.