Лефкоша, , 05:20 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Турции, занимающиеся поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье, будут базироваться на коммерческом аэродроме Лефконико в оккупированной турецкими войсками северной части Кипра. Об этом 13 декабря сообщает газета Cyprus Mail.

Ссылаясь на турецкие источники, издание сообщает, что полёты с этого аэродрома на разведку газового месторождения на кипрском шельфе могут начаться уже 16 декабря. Уточняется, что БПЛА могут быть также оснащены и вооружением.

По утверждению Турции, поисковую деятельность она осуществляет или на своем собственном шельфе, или в той части кипрского шельфа, правом на которую, по ее мнению, владеют турки-киприоты.

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