Рига, , 00:45 — REGNUM Уровень среднего потребление в Латвии в расчёте на одного жителя составляет 69% от условной нормы в Евросоюзе. Это один из самых низких показателей в Европе, пишет портал LSM.

Латвия расположилась на четвёртом месте с конца. Ниже уровень потребления только в Хорватии и Венгрии — 64%, и Болгарии — 56%.

За Латвией идёт Румыния — 71%. Если говорить о других государствах Прибалтики, то в Эстонии этот показатель 74%, в Литве 89%, а тоже соседней Польше 76%.

Верху индекса благополучия ожидаемо расположились Люксембург 134%, Германия 120% и Австрия 117%.

Также 69% от среднеевропейской нормы равняется показатель единицы ВВП в расчёте на жителя. В Эстонии этот индикатор равен 82%, в Литве 80%. Лидирует здесь опять Люксембург — 261%, далее Ирландия — 189%, Нидерланды — 129%. Эффективность Германии оценивается в 122% .

Эти оценки важны, потому что в дальнейшем используются при финансировании проектов сближения из фондов Кохезии ЕС. Страна член ЕС может претендовать на участие в этой программе в тех случаях, когда показатель ВВП в расчёте на одного из жителей составляет не менее 75% евросоюзной нормы.