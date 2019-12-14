Рига, , 00:30 — REGNUM Прокуратура латвийского Даугавпилса направило в суд дело по обвинению двух граждан в уклонении от уплаты налогов, пишет портал LSM.

Прокурор считает, что в результате их действий был причинён ущерб на общую сумму 230 000 евро. Обвиняемые, следует из материалов дела, зарегистрировали на подставное лицо компанию, которая в период с 2014 по 2016 год через цепочку различных фирм уклонялась от уплаты налога с оборота (НДС). Установлено, что при этих операциях один из обвиняемых выдавал себя за другое лицо.

Обвинение предъявлено по статье 218 и 195 Уголовного Кодекса Латвийской республики. Обвиняемые свою вину признать отказались.