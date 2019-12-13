Набережные Челны, Татария, , 22:31 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Татарии и подвел первые итоги уходящего года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Минниханов отметил, что ожидаемый валовый региональный продукт составит 2,552 трлн рублей, объем отгруженной продукции — около 3 трлн рублей. Рост к прошлому году составит около 1,2−1,5%.

«Бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал — где-то 630−650 млрд (рублей), мы в этих цифрах будем. Заработная плата — 37 с лишним будет. Долг по зарплате где-то колеблется 60−70 млн, но мы ее контролируем», — рассказал глава республики.

Минниханов добавил, что будут выполнены все намеченные планы по нацпроектам. Всего в республике построен 341 новый объект: и детские сады, и школы, и социальные объекты.

Путин поинтересовался работой мобильных поликлиник. Глава Татарии заверил, что они работают хорошо. Также в республике каждый год ремонтируется 990−1000 многоквартирных домов по программе капремонта.

«Со следующего года мы запускаем программу — 7000 дворов привести в порядок в течение трех лет. Это очень большая программа, очень капиталоёмкая. Но на 100% закроем все многоквартирные дома в республике», — заверил Минниханов.

Кроме того, глава региона отчитался по выполнению поручения в части группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Мы недавно провели в Уфе, до этого в Махачкале, до этого в Грозном, в Казани, Москве, наши иностранные представители стран ОИС принимают участие. С МИДом эта работа идет. Следующее заседание будет в Саудовской Аравии. И в Казани саммит, и очень хорошо в Уфе наши коллеги подготовились», — констатировал Минниханов.

Он добавил, что постепенно решаются проблемы дольщиков: в 2016—2018 годах завершено 19 проблемных объектов, в 2019 году — 10 и до конца года будут готовы еще пять.

«В ближайшие два года мы должны закрыть по проблемным дольщикам долговое строительство. В целом примерно такая ситуация», — завершил Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Владимир Путин посетил Татарию в связи с 50-летием завода КамАЗ. Глава государства побывал на производственных площадках завода, осмотрел выставку новейших автомобилей КамАЗ, а также принял участие в торжественном митинге, посвящённом юбилею.