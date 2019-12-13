Москва, , 21:45 — REGNUM При подготовке к заседанию президиума Госсовета по модернизации здравоохранения не просто были учтены пожелания губернаторов и глав регионов, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUMЕ директор Центр политики в сфере здравоохранения Сергей Шишкин.

Автор

«Подготовка к Госсовету велась более чем за полгода по его проведения в Светлогорске. Еще в мае месяце была создана рабочая группа, она провела ряд заседаний, в которых принимали участие губернаторы, экономисты, представители органов власти, обсуждались различные предложения, они были сгруппированы. Перед самим заседанием госсовета с участием президента губернаторы и главы регионов работали еще полтора дня в специальных рабочих группах с участием представителей правительства и экспертов. И это позволило выработать самые взвешенные формулировку поручений», — рассказал эксперт.