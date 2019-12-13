Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился на закупку американской сельхозпродукции на $50 млрд в год в рамках торгового соглашения, 13 декабря передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Соединенные Штаты и Китай объявили о заключении «первой фазы» торгового соглашения.

Уже известно, что в рамках сделки Белый дом согласился снизить до 7,5% пошлины на ввоз китайских товаров на $120 млрд.

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