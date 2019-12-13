Душанбе, , 21:30 — REGNUM За последние четыре года в Душанбе объём выбросов вредных веществ в атмосферу увеличилсяв четыре раза. Такие данные приводятся в отчёте «Охрана окружающей среды в РТ», подготовленном госстатагентством страны.

В 2018 году стационарные источники выбросили в атмосферу 16,2 тыс. тонн вредных веществ. Тогда как в 2014 году этот показатель составлял 4,3 тыс. тонн. Специалисты связывают такое увеличение с поэтапным вводом в эксплуатацию ТЭЦ «Душанбе-2», реконструированной китайской компанией TBEA.

Отметим, что параллельно в те же годы Таджикистан ставил всё новые рекорды по добыче угля, в связи с чем экологи бьют тревогу, поскольку более 200 предприятий по стране используют уголь в качестве основного топлива.

Однако больше всего вредных выбросов обеспечивает транспорт — в 2018 году в воздух было выброшено 87 тыс. тонн вредных веществ — двукратный рост показателя за год.

Тем временем количество транспортных средств в столице Таджикистана продолжает расти. На сегодня в Душанбе зарегистрировано свыше 120 тысяч единиц.

Отметим, что на рост загрязнения воздуха жалуются и жители столицы соседней Киргизии. В Бишкеке модернизацию ТЭЦ также проводила компания TBEA.

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