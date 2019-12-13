Набережные Челны, Татария, , 21:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи поблагодарил главу Татарии Рустама Минниханова за успешное проведение в Казани мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Путин считает, что это большое наследие для республики.

Также глава государства отметил, что российская сборная показала большой прогресс.

«Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались», — цитирует главу региона ТАСС.

Путин заметил, что это хороший результат. Минниханов согласился и сказал, что «второе место — тоже призовое», вспомнив, что на прошлом чемпионате российская сборная заняла пятое место.

«Главное, что прогресс очень большой», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 26 августа. Участие в нём приняли конкурсанты из 63 стран. Открывал международные соревнования премьер-министр России Дмитрий Медведев, в церемонии закрытия принял участие Владимир Путин.