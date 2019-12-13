Набережные Челны, Татария, , 21:08 — REGNUM Газпром установит на магистралях новые газозаправочные автомобильные комплексы с учетом потребностей потребителей газомоторного транспорта КамАЗа. Об этом заявил глава завода Сергей Когогин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сегодня число газовых автозаправок позволяет беспроблемно передвигаться по европейской части России. Компания провела опрос и выяснила, где на магистралях необходимы новые газовые заправки. Эта информация передана главе Газпрома Алексею Миллеру.

«Компания «Газпром — газомоторное топливо» в ближайшие два года, в 2020—2021 годах, берет на себя обязательство построить на магистралях эти комплексы», — цитирует Когогина ТАСС.

Он добавил, что проект очень трудоёмкий, однако это позволит значительно экономить, поскольку газ значительно дешевле дизельного топлива, а около 40% себестоимости перевозок — это стоимость горючего.

Когогин подчеркнул, что в этом году будет продано на 60% больше автомобилей на газомоторном топливе по сравнению с предыдущим годом.

Глава КамАЗ полагает, что автомобильная отрасль стоит на пороге серьёзных изменений, «неизбежен приход электрических и автономных автомобилей».

Как сообщало ИА REGNUM, текущий визит президента в Татарии связан с 50-летним юбилеем КамАЗ. Ранее он посетил несколько производственных площадок предприятия, а затем митинг, посвященный юбилею завода.