Челябинск, , 21:07 — REGNUM В Челябинске управление ФАС России выдало мэрии официальное предупреждение в связи с необоснованностью ограничений на перевозку грузов. Поводом стало распоряжение об ограничении на перевозку грузов машинами грузоподъёмностью больше 10 тонн, подписанное 30 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС обратились представители АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Они заявили о том, что эти ограничения плохо скажутся на жителях Челябинска, которые якобы не смогут накупить перед Новым годом еды и подарков. Это в свою очередь повлечёт социальную напряжённость, считают в фирме.

В УФАС со своей стороны установили, что распоряжение было принято в нарушение регионального и федерального законодательства. В нём не оговорены сроки ограничений. Это позволяет толковать запрет как круглогодичный. В срок до 23 декабря антимонопольный орган просит мэрию исправить документ.