Москва, , 21:07 — REGNUM Центробанк РФ в первой половине 2020 года продолжит снижать ключевую ставку — показатель может достичь отметки в 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Совет директоров Центробанка РФ на очередном заседании вновь принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Теперь показатель достигает 6,25%. Это пятое за этот год изменение ставки в меньшую сторону.

«Снижение ставки ЦБ было вполне ожидаемым. При столь низкой инфляции и слабом экономическом росте единственным фактором, который бы сдержал подобный сценарий, могла быть только нестабильность мировых финансовых рынков и политика мировых ЦБ. После того, как ФРС на прошедшем заседании хоть и оставил ключевую ставку неизменной на уровне 1,5%-1,75%, но все же дал мягкие комментарии, снижение ставки Банком России стало очевидным и уже почти никто не сомневался в таком решении», — уверен Авакян.

При этом он предполагает, что регулятор скорее всего будет продолжать свою политику и в первой половине 2020 года.

«В первом полугодии 2020 года такая тенденция продолжится, т.к. инфляция продолжает снижаться — в первом квартале есть вероятность, что годовой показатель по ней опуститься ниже 2,5%. При этом темпы экономического роста по-прежнему крайне слабые. Однако потолок снижения при нынешней оценке нейтральной ставки ЦБ по формуле инфляция плюс диапазон 2%-3% составляет 5,5%», — считает Авакян