Набережные Челны, Татария, , 20:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился в Набережных Челнах с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и главой КамАЗа Сергеем Когогиным. Стороны обсудили вопросы развития предприятия.

По словам Чемезова, в течение последних трёх лет на модернизацию производственных мощностей предприятия было направлено 54 млрд рублей. Однако, отметил глава госкорпорации, этого недостаточно, поскольку необходимо строить вторую очередь завода двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов.

«Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали. Поэтому мы, наверное, будем обращаться к вам с просьбой», — заключил Чемезов.

Глава государства спросил, сколько средств нужно на развитие предприятия и на какой срок.

Когогин отметил, что основные инвестиции запланированы в период 2021—2023 годов, ежегодно необходимо около 12−13 млрд рублей, сообщает ТАСС. Чемезов добавил, что средства можно выделять поэтапно.

Также Путин поинтересовался, какая доля принадлежит Ростеху в КамАЗе. Чемезов ответил, что госкорпорация владеет 47%, ещё около 3% принадлежит правительству Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи Путин отметил, что помнит, в каком состоянии находился завод в конце 90-х — начале 2000-х годов.

«И то, что за эти годы произошло, — как птица феникс, завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию и качеству», — сказал Путин.

В качестве примера возрождения предприятия глава государства напомнил о производстве беспилотных транспортных средств.