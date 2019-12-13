Москва, , 20:34 — REGNUM Понижение ключевой ставки Центробанка может привести к финансовому кризису. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил зампред правления Локо Банка Андрей Люшин.

Центробанк в очередной, пятый за этот год раз снизил ключевую ставку. Показатель опустился на 0,25 процентных пункта и достиг 6,5%.

«Продолжение смягчения денежно-кредитной политики Центробанком РФ прогнозировалось. Таким образом регулятор пытается стимулировать ускорение экономического роста и покупательской способности населения через удешевление кредитов», — отмечает Люшин.

Он объясняет, что более дешевые кредиты оживляют потребительский спрос. Кроме того, это способствует росту производства.

«Но на практике политика Центробанка упирается в такую преграду, как доходы населения. Доходы не растут, спрос падает. Пытаясь накачать рынок дешевыми кредитами, банк создает ситуацию, когда на фоне падающих доходов населения граждане все больше вынуждены брать кредиты для обеспечения элементарных бытовых потребностей. В результате такая политика может привести к образованию пузыря на рынке потребительского кредитования и финансово-экономическому кризису», — опасается Люшин.

Между тем он предполагает, что на таком снижении ЦБ пока не остановится.

«В перспективе ставка ЦБ может опуститься еще на 25 б. п. (до 6%) в первом квартале 2020 года. А затем Центробанк, вероятнее всего, возьмет длительную паузу в отношении ставки», — считает Люшин.