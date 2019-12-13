Лондон, , 20:32 — REGNUM Мировые цены на нефть достигли трехмесячных максимумов после объявления о «первой фазе» торгового соглашения между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent держится выше $65 за баррель, максимальное значение сессии для февральских фьючерсов марки на данный момент составляет $65,75 за баррель.

Нефть WTI находится вблизи отметки $60 за баррель, ранее в ходе торгов январские фьючерсы WTI поднялись до $60,45 за баррель.

Читайте также: Нефть поднялась выше $65 за баррель